الكاظمي من لندن: علينا التحلي بالصبر لتذليل المشاكل

2020/10/22 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، على ضرورة تطوير أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية، مبينا بالقول "هدفنا تذليل المشاكل"، مشددا على أهمية التحلي بالصبر لتحقيقها.

ونقلت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، عن الكاظمي قوله: "‏سوف نعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه".

وأضاف رئيس الوزراء، "‏نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الإنهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء ‏للإصلاح".

وتابع الكاظمي، "لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة"، موضحا ان "العراق ليس بحاجة إلى قوات عسكرية على الأرض".

وتعد زيارة الكاظمي إلى لندن هي المحطة الأخيرة والأهم ضمن جولته الأوربية التي بدأها الأحد، حيث شملت أيضا فرنسا وألمانيا.

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