بشار رسن يحسم موقفه بين قطر القطري و بيرسبوليس الايراني

2020/10/22 | 19:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] بشار رسن لاینتقل الی نادي #قطر و یبقی في #بيرسبوليس

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