الكرخ يصفع كورونا بشدة ويحقق نسبة شفاء مرتفعة جداً خلال 24 ساعة

2020/10/22 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 542 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————49

ابو دشير ——————8

الاسكان ——————4

الاعلام ——————13

البياع ——————12

التاجي ——————14

الحرية ——————35

الخطيب ——————5

الــدورة -———-——46

الدولعي ——————8

الرحمانية ——————2

السيدية ——————21

الشالجية ——————1

الشعلة ——————39

الصالحية ——————1

الطارمية ——————3

الطوبجي ——————1

العامرية ——————1

العطـيـفيـة -—————2

العلاوي ———————-1

الغزاليـة -—————28

القادسيـة —————-5

الكاظميـة —————56

الكرخ ———————-2

المحمودية —————14

المنصور —————-13

المواصلات -————-2

الوشاش —-———- 3

اليـرموك ——-———13

جــكوك —————-5

حي الجامعة ————-13

حي الجهاد -————25

حي الخضراء -————2

حي العامل -————-37

حي العدل ——-——-21

سبع البور —————5

جانب الرصافة -———20

محافظة ذي قار ———2

محافظة البصرة ———1

محافظة المثنى -—— 1

محافطة بابل ———3

محافظة كربلاء ———1

محافظة كركوك ———1

محافظة ديالى ———-2

محافظة واسط ———-1

الشفاء:

721

الوفيات:

2

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