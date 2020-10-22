2020/10/22 | 20:19 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {نوعات:الفرات نيوز} حذر العلماء من أن اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المرشحة إلى الآن، قد لا تمنع الناس من الإصابة بالمرض الخطير أو الوفاة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: لقاحات "كوفيد-19" لن تمنع الإصابة بالمرض أو وفياته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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