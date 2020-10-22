علماء: لقاحات

2020/10/22 | 20:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نوعات:الفرات نيوز} حذر العلماء من أن اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المرشحة إلى الآن، قد لا تمنع الناس من الإصابة بالمرض الخطير أو الوفاة.

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