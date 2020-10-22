بالوثيقة: صحة ديالى تعتذر عن تنفيذ مشروع صحي.. وتوضح السبب

2020/10/22 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتذرت دائرة صحة ديالى، الخميس، من تنفيذ مشروع انشاء مستشفى كرفاني في ناحية السعدية، لعدم تزويدهم بعدم الممانعة في تخصيص قطعة الأرض المخصصة إلى دائرتهم للمشروع.

جاء ذلك في وثيقة حصل "ديجيتال ميديا ان ار تي" على نسخة منها اليوم (22 تشرين الأول 2020) ذكر فيها انه "تم مفاتحة مديرية السعدية بموجب كتابنا ذو العدد (36186) في 20/9/2020 المتضمن طلب عدم ممانعتهم من انشاء مستشفى كرفاني على قطعة ارض والبالغ مساحتها (16 دونم و 8 اولك و75 متر مربع)، والمخصصة الى دائرتنا".

وأضافت الوثيقة، انه "تم تكليف المهندس (صالح خضير محمود) بمتابعة الاجراءات معكم الا انه لم يتم تزويدنا بعدم الممانعة لغاية تاريخ اليوم الموافق 18/10/2020 على الرغم من متابعة الموضوع اعلاه".

وتابعت الوثيقة، انه "استنادا الى ما تم الاشارة اليه اعلاه فاننا نعتذر عن تنفيذ المشروع في ناحيتكم لعدم تخصيص الارض".

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