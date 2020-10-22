تحذير.. بعض لقاحات كورونا قد تزيد خطر الإصابة بالإيدز

2020/10/22 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حذرت مجموعة من الباحثين من أن ما لا يقل عن أربعة من الدفعة الحالية من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا التي تخضع لتجارب سريرية تنطوي على عنصر قد يزيد من خطر إصابة الناس بفيروس نقص المناعة البشرية، وفق تحذير علمي بمجلة "لانست" الطبية المتخصصة.

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