رونالدو لا يزال مصابا بكورونا.. وقد يغيب عن لقاء برشلونة

2020/10/22 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، جاءت إيجابية، قبل أقل من أسبوع على موعد مباراة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وأُعلن عن إصابة رونالدو بـ"كوفيد-19" خلال تواجده مع منتخب بلاده ، في إطار المشاركة بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، ما أجبره على العودة إلى مقر إقامته في تورينو الإيطالية حيث يمضي فترة الحجر الصحي".

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، يحتاج الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى اختبار سلبي قبل 24 ساعة من موعد المباراة ضد برشلونة ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض اللقاء".

وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملا".

وكتب رونالدو تحت صورة له وهو يرفع إبهامه في إشارة للنجاح "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه، بل بالعقبات التي تتغلب عليها".

ويخضع فريق يوفنتوس بأكمله للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعبه الجديد الأميركي ويستون ماكيني بفيروس كورونا في 14 الجاري".

ورغم غياب رونالدو، فاز يوفنتوس في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2- صفر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية للإسباني ألفارو موراتا العائد إلى الفريق على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني".

المصدر : سكاي نيوز

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