مسؤولة للحرة: إيران متورطة في أنشطة تهدف لتقويض المؤسسات الأميركية

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعدة مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أماندا شوتش للحرة، الخميس، أن تقييمات أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة خلصت منذ السابع من أغسطس الماضي إلى أن إيران متورطة في نشاطات تهدف إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية الأميركية.

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