2020/10/22 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن تنظيم حملة للتبرع بالدم في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .



وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مركز التبرع بالدم في مستشفى سوق الشيوخ العام ، نظم حملة للتبرع بالدم لرفد المستشفيات في المحافظة بفصائل الدم […]

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