تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، عصر اليوم الخميس، رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها.



وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.



وفي حال نجح في مهمته […]

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