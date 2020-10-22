ديالى تدخل في قائمة المحافظات المصدرة للتمور النادرة

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الخميس، ولادة مزارع تصدير التمور في تجربة هي الاولى من نوعها في تاريخ المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتاج التمور في ديالى رغم الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية والافات الزراعية والجفاف والتجريف الا انه بدء ياخذ منحى جديد في العامين الماضيين وبدء العديد من المزارعين والتجار واصحاب رؤؤس الاموال في الاستثمار بانشاء مزارع نموذجية لزراعة اصناف نادرة جدا من التمور لغرض التصدير”.

واضاف التميمي،ان” هناك انواع من التمور وخاصة البرحي عليها طلب كبير في العديد من دول العالم سواء العربية او الاسلامية وشبه القارة الهندية مؤكدا بان اكثر من 10 الاف شجرة نخيل تم زرعها خلال الموسم الحالي في ظل وجود حقول ومراكز اهلية بدات بالانتاج الفعلي لانواع مختلفة من الفسائل خاصة النادرة منها باستخدام الطرق العلمية الحديثة”.

واشار التميمي الى ان” فتح التصدير للتمور يمثل نافذة مهمة جدا ستدفع الى ولادة المزيد من المزارع النموذجية للتصدير باعتبارها مربحة نوعا ما وتغطي التكاليف بالاضافة الى انه ستعيد تغطية ما فقدناه من بساتين النخيل خلال السنوات الماضية”.



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