الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الإرهابيين في بلد

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات لواء مغاوير القيادة وبمشاركة مفرزة من مكافحة ارهاب بلد تم القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى ناحية الاسحاقي بقضاء بلد محافظة صلاح الدين”.

واضافت ان “الارهابيين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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