بقفزة قياسية جديدة.. إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتجاوز الـ16 ألفا لأول مرة

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية في إيطاليا لليوم

الثاني على التوالي زيادة قياسية في

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد،

برصد أكثر من 16 ألف حالة جديدة خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية ا

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