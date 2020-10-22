وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة متأثرة بكورونا

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية

ورئيسة الوزراء السابقة صوفي ويلميس

اليوم الخميس، أنها نقلت إلى العناية

المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم ويلميس أن الوزيرة

البالغة 45 عاما في كام

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