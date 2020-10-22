علييف يعلن سيطرة الجيش على بلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان

2020/10/22 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،

أن جيش بلاده سيطر على بلدة و13 قرية في

محافظة زنكيلان المتنازع عليها مع

أرمينيا.

وأوضح أن البلدة التي تمت السيطرة عليها

هي أق بند، وأن القرى "المحررة" هي كولو

قيش

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