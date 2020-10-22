قبل صافرة الدوري الممتاز.. إعداد 42 مشرفاً على المباريات

2020/10/22 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اختتمت، الخميس، دورة مشرفي مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي استمرت ليومين بمشاركة ٤٢ مشرفاً من مختلف المحافظات.



وقالت الهيئة التطبيعية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، إنه "حاضرَ في الدورة الخاصة بالمشرفين، المحاضر الآسيوي كاظم عودة، للحديث عن قانون كرة القدم والتعديلات الحديثة للعبة، فيما تطرق المحاضر الآسيوي، كوفند عبد الخالق مسعود، عن الجانبين الإداري والعملي، وكيفية التعامل مع أحداث المباريات".

وأضاف، "بعدها تم إجراء الامتحان النظري للمشتركين، وكيفية تطبيق واجبات مشرف المباراة من خلال الورشة النظرية التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي".

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