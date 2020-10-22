عودة العمل بـ”طريق الموت” بتيرة – فجر

2020/10/22 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية طرق وجسور ميسان عن اعادة العمل بالممر الثاني لطريق بتيرة -فجر أل بدير بعد فترة توقف بسبب الزيارة وقال بيان المديرية إلى أن الشركات المنفذة للمشروع هي شركة الجزيرة العربية وشريكة شركة تعمير بغداد وشركة اشور قد باشرت بالعمل،مشيرا الى أن طريق بتيرة-فجر- آل بدير ولكلا المقطعين ضمن حدود محافظة […]

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