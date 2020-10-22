2020/10/22 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة الخارجية البريطانية دعمَها لجهود الحكومة في مواجهةِ خطر السلاح المنفلت ومهددي أمن البعثات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية إن اعتداءاتِ المجاميع المسلحة مؤخرا في بغداد وأربيل عرّضت مواطنين عراقيين ودبلوماسيين أجانبَ للخطر، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تتعاون مع الحكومة لتعزيز التدابير الأمنية للبعثاتِ والشركات الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية البريطانية: نتعاون مع الحكومة لتأمين البعثات الدبلوماسية من خطر الهجمات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية البريطانية: نتعاون مع الحكومة لتأمين البعثات الدبلوماسية من خطر الهجمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).