الكاظمي لوزير الخارجية البريطاني: الفرصة متاحة لشركاتكم للاستثمار في العراق

2020/10/22 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، مع وزير الخارجية دومينيك راب الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.

الجانبان شددا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأكد الكاظمي سعي الحكومة العراقية الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار، عبر التعاون الدولي مع شركائها في العالم، مبينا أن الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق، وحرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة للعمل.

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