الكاظمي: جولتنا الأوروبية تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقائه وحلفائه

2020/10/22 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي عن أهميةِ جولته الأوربية، والتي اختتم محطاتها في العاصمة البريطانية لندن

تصريح ٌ للكاظمي أكد فيه أن هذه الجولة تأتي لتوثيق ِ علاقاتِ العراق مع أصدقاءَ وحلفاءَ ساهموا في الحرب على داعش، مؤكدا أن العراقَ ليس بحاجةٍ إلى قوات ٍعسكرية على الأرض، وأن حكومته تعمل على تطوير أجهزةِ ومؤسساتِ الدولة الأمنية.

وحول ورقتهِ البيضاء الإصلاحية، بيّن أن هدفَ تقديمها هو حماية ُ الاقتصاد العراقي من الانهيار، والبحث ُ عن آليةٍ لإيجادِ فرص ِ عمل ٍ لتطويره، مجددا تعهدَه بإجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ ونزيهة تلبي مطالبَ الشعب العراقي وطموحَه.

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