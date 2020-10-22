2020/10/22 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية زراعة ميسان، الخميس، بحملة تعفير بذور الحنطة قبل بدء الموسم الزراعي وتسليمها للمزارعين وقالت المديرية في بيان أنها ” باشرت وبجهد ذاتي بحملة تعفير بذور الحنطة ضد مرض التفحم بالتعاون مع قسم وقاية المزروعات “.



وأشارت الى استخدام مبيد الراكسيل بواقع ١،٥ كغم لكل طن حنطة بواسطة براميل التعفير والخباطات […]

التدوينة بجهود ذاتية..



زراعة ميسان تباشر بحملة تعفيربذور الحنطة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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