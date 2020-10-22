2020/10/22 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط محاولة تسلل داعشية في اطراف “ام الحنطة” بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تسلل داعشية في اطراف “ام الحنطة” بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تسلل داعشية في اطراف “ام الحنطة” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).