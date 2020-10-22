الكروي يحذر من عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها

2020/10/22 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الخميس، بان عودة البشمركة للمناطق المتنازع عليها لاتخدم امنها واستقرارها في البلاد.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المناطق المتنازع عليها سواء في ديالى او بقية المحافظات الاخرى تعيش حاليا وضع امني مستقر افضل من فترة ما قبل تشرين الاول 2017 بالاضافة الى ان هناك وئام مجتمعي وحالة من الطمائنية تعيشها كل القوميات تحت حماية القوات الامنية الاتحادية بكل عناوينها”

واضاف ان “المناطق المتنازع عليها بعد انتشار القوات الاتحادية فيها قبل 3 سنوات لم تشهد اي نزاعات رغم التراكمات الكبيرة لكن السلم الاهلي والتفاعل الايجابي مع كل القوميات التي تعيش بوئام وسلام اسهم في اعطاء امل للجميع في ان تكون الفترة القادمة مرحلة مؤدة وتعايش دون اي تؤترات”.

واشار الى ان “عودة البشمركة للمناطق المتنازع عليها لايخدم امنها واستقرارها مؤكدا ضرورة ان تكون تلك المناطق تحت حماية القوات الاتحادية وان يدعم ابناءها من كل القوميات للانخراط في التشكيلات الامنية المحلية وان تعزز بموارد مالية للاعمار والبناء مؤكدا بان تحقيق الاستقرار في المناطق المتنازع عليها هو مصلحة وطنية لكل العراقيين وضمان العيش المتشرك بعيدا عن التؤترات التي لاتخدم اي طرف او قومية”.،انتهى 25 ف

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