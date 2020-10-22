العبادي: العراق مستجيب للضغوط وحذار من زجه بصراعات غير محسوبة

2020/10/22 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، العراق في وضعه الراهن مستجيب للضغوطات محذرا من دفعه فاتورة الصراعات.

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