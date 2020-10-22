2020/10/22 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإنتخابات الأمريكية وإنهيار أمريكا اسعد العزّوني أيّا كانت نتائج الإنتخابات الأمريكية المقبلة ،وسواء فاز المقاول ترمب أم رسب ،فإن أمريكا لا محالة ستدخل في المرحلة الخامسة من الإنهيار المقدر لها والمخطط له صهيونيا ،بعد أن إستغلوها لأكثر من نصف قرن مطية حققوا فيها الكثير ،على غرار ما فعلوه مع امبراطورية بريطانيا العظمى التي مكنتهم من […]

التدوينة الإنتخابات الأمريكية وإنهيار أمريكا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنتخابات الأمريكية وإنهيار أمريكا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنتخابات الأمريكية وإنهيار أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).