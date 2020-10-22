التطبيعية تحدد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

2020/10/22 | 20:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حددتْ لجنة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020 / 2021.

وقالَ رئيس اللجنة، صبحي رحيم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة عقدت اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة بشأن تحديد آلية الدوري، وتم الاتفاق على الموعد وجميع الترتيبات الخاصة بنجاحه”.

وأضافَ “قررتْ اللجنة إقامة الدوري بنظام التجمع في بغداد وبابل، وبواقع مجموعتين، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة بغداد، ونأمل أن يكون تحديد انطلاقة الدوري نقطة تحول في مسار اللعبة وتطويرها، بما يخدم مشوار المنتخب الوطني في البطولات العربية والقارية، وخطوة لاكتشاف الطاقات والمواهب الشابة”.

واختتمَ صبحي بالقول: “ما يسعدنا هو رغبة الفرق بالمشاركة والمنافسة على تحقيق النتائج الجيدة في المباريات، وهذا يدفعنا الى مواصلة العمل بهمة كبيرة لإظهار الدوري بأفضل صوره من النواحي الفنية والادارية والتنظيمية”.



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