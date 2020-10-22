محدث.. الذهب يتراجع 25 دولاراً عند التسوية بعد بيانات اقتصادية

2020/10/22 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لنحو 25 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب العملة الأمريكية وبعد بيانات اقتصادية.

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