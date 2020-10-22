الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الإرهابيين في صلاح الدين

2020/10/22 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الاستخبارات العسكرية ، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات لواء مغاوير القيادة وبمشاركة مفرزة من مكافحة ارهاب بلد تم القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى ناحية الاسحاقي بقضاء بلد محافظة صلاح الدين”.





واضافت، ان “المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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