2020/10/22 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر داعش بعملية وصفتها بـ”النوعية” في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وجهود متميزة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء 45 المقر المتقدم لعمليات كركوك من الاطاحة بمفرزة تعمل لصالح عصابات داعش الإرهابي بشكل خيطي”.

وأضافت المديرية، أنه تم “إلقاء القبض على عناصرها (المفرزة) الأربعة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة ارهابيين بعملية نوعية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة ارهابيين بعملية نوعية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).