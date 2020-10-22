2020/10/22 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية، لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بشخص معين في لبنان أو تتدخل من أجله، وذلك ردا على سؤال حول موقف الحكومة الأميركية من تسمية سعد الحريري لتشكل الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شينكر: لا ندعم شخصا بعينه لرئاسة الحكومة اللبنانية والعقوبات مستمرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شينكر: لا ندعم شخصا بعينه لرئاسة الحكومة اللبنانية والعقوبات مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).