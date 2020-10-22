اللامبالاة ... سلوك يؤدي الى تدمير المجتمع العراقي على نار هادئة

2020/10/22 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

دار الحديث في مقالة سابقة عن العنف

وهنا يتم الحديث عن اللامبالاة حيث ان

استمرار الحياة بشكلها الطبيعي تستدعي

أحيانا تجاهل بعض التصرفات وبعض

الافعال وبعض الاشخاص وذلك لتجنب

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