إحباط تسلل لداعش في ديالى

2020/10/22 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، 22 تشرين الأول، 2020، بأن القوات الأمنية في محافظة ديالى احبطت محاولة لخلايا تنظيم داعش لإحدى القرى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من الجيش احبطت محاولة تسلل لخلية داعشية في اطراف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أنه "تم رصد الخلية من خلال كاميرات المراقبة وتم اطلاق نار عليهم، ما تسبب بإصابة احد الارهابيين بجروح حسب النتائج الأولية".

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