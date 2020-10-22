2020/10/22 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب/ القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

بعد ان كان النشاط السياسي يقتصر على رجل واحد دكتاتورا اصبح نشاطا واسعا تمارسه احزاب و كتل تتبادل اراء بالخروج بالرائ السديد كما اصبح هناك تقسيم للسلطات تشريعية و قضائية و تنفيذية و من فوائد التخصص هو العمل على تراكم الخبرة و الاهتداء الى النافع من الاعمال و ابتكار الحلول الجيدة و الجديدة و الناجحة و اختصار الطرق و الوقت.

و الاختصاص يعني صلاحية شخص او مجموعة للقيام بعمل معين او هي سلطة القيام بعمل او جهد نتيجة تخويل اجتماعي قانوني بما يلبي احتياجات المواطنين وهو ليس تشريفا بل تكليفا وهو ايضا يبين ويوضح حدود السلطة التي يجب ان تمارس نفوذها وكيفية ادائها و الا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.



فالتخصص يؤدي الى فك التداخل بين مناطق النفوذ.



فممارسة الصلاحيات و الاختصاصات على نطاق المستوى المحلي هو من بديهيات المجتمعات المتمدنة فالحكومة المحلية هي اكثر قربا و احساسا و شعورا بمعاناة المواطن فتحاول جاهدة ايصال الخدمات اليه.



لقد اصبحت اللامركزية الادارية من خلال تخصص الحكومات المحلية تحقق امال المواطنين بمنجزات قد يمضي وقت طويل حتى تأخذ دورها في المناقشة امام الحكومة المركزية …..



كما ان ذلك يعفي المواطن من عناء المراجعة و السفر و مخاطر الطريق بتقريب الخدمات له و يؤدي ايضا الى خلق فرص عمل جديدة تساعد في انعاش الاقليم و شعبه و اعتماد اهله على انفسهم بخلق مؤسساتهم و انشاء مصانعهم و الاستفادة من استثماراتهم فيكون لهم برلمانهم و حكومتهم المحلية و قضائهم المستقل و ازدهار اقتصادهم .



اما الحكومة المركزية فيكون دورها كالأب المراقب الذي يقوم بدعم الاقاليم التي تحتاج الى الاسناد و العون و تحتفظ بأدارة الشؤون الخارجية و الدفاع و المالية دون الاقاليم.



ان ذلك سيؤدي الى تنافس الحكومات المحلية في تقديم الافضل الى المواطن و يوفر لها امكانية الاطلاع على تجارب غيرها من الاقاليم و قد نصت المادة 121 من الدستور العراقي النافذ ( اولا- لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية وفقا لأحكام هذا الدستور بأستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطة الاتحادية ) بل و لسلطة الاقليم و استنادا للفقرة الثانية من المادة ذاتها تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي و قانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية اما الفقرة الثالثة منها فقد اوجبت ان يخصص للأقليم او المحافظات حصة عادله من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها و مسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها و حاجاتها ونسبة السكان فيها.



اما الفقرة الرابعة من ذات المادة فقد تضمنت تأيسيس مكاتب للأقاليم و المحافظات في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الأنمائية في حين ان الفقرة الخامسة منها نصت ( تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم و بوجه خاص انشاء و تنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة و الامن و حرس الاقليم ) و نرى ان نص هذه المادة لا يتعارض مع نص مادة 120 من الدستور التي نصت على ( يقوم الاقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطلة الاقليم و صلاحياته و اليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتاعرض مع هذا الدستور) وكل ما ذكرناه يدخل في نطاق التخصص بما يعود بالفائدة على المواطن و الوطن ولكن نرى ان هذه الصلاحيات و الاختصاصات غير مفعلة لحد الان فيما يتعلق بالمحافظات الوسطى والجنوبية و نحن بأنتظار وضعها موضع التنفيذ و الاستفادة من الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأقاليم و المحافظات.

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