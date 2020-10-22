تشييع الطفلين حر ومعصومة اللذان ألقيا في نهر دجلة من قبل والدتهما

2020/10/22 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سادت حالة من الحزن والغضب مراسم تشييع الطفلين “حر ومعصومة” اللذان ألقيا من قبل والدتهما من أعلى جسر الأئمة في نهر دجلة بعد ستة أيام من عمليات البحث المستمر عن جثتهما في النهر، في حين وجهت وزارة الداخلية تهمة القتل العمد لوالدة الطفلين.

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