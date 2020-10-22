نائبة تحدد عوائق تقف امام اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد

2020/10/22 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت النائب منار عبد المطلب، الخميس، وجود 3 اسباب رئيسية تمنع الانتخابات المبكرة في العراق.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران 2021 لايمكن اجراءها لثلاث اسباب رئيسية هي استمرار الخلافات حول حسم فقرة الدوائر المتعددة وتقسيمها في المحافظات في ظل تباين الاراء بالاضافة الى ملف الاموال المفترض توفرها لتمويل المفوضية لاكمال استعدادها الفنية واللوجسيتية بالاضافة الى ملف الاحصاء وتعقيدات تقسيم الدوائر التي تستلزم جهود مضنية وكبيرة في كل محافظة”.

واضافت، ان “تاجيل الانتخابات قد يكون واضح اذا لم تحسم كل التعقيدات والصعوبات مؤكدا بان اختيار الدوائر المتعددة وتطبيقها على الارض ليس بالامر الهين في ظل تداخل المناطق السكنية وصعوبة الفرز بينها”.

ولايزال الجدال حول حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات سيد الموقف حتى الان في ظل تباين الاراء السياسية حول المقترحات”.انتهى 25ف

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