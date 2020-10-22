نائبة: إستضافة الكاظمي وعلاوي في جلسة السبت

2020/10/22 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة الاقتصاجية النيابية، ان البرلمان سيستضيف خلال جلسته يوم السبت المقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

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