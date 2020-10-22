2020/10/22 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قالت وسائل اعلام ان عبوة ناسفة استهدفت سيارة الشيخ عدنان أفيوني بمنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى إستشهاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. إغتيال مفتي دمشق بتفجير عبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. إغتيال مفتي دمشق بتفجير عبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).