الموارد المائية تبين حقيقة وجود تآكل في سد حمرين ينذر بانهياره

2020/10/22 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الموارد المائية، الخميس، وجود تآكل في سد حمرين ينذر بانهياره، مؤكدة انه بحالة ممتازة ويعمل بشكل آمن.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (22 تشرين الأول 2020)، انها "تعلن سلامة سد حمرين وأنه بوضع أمن وبحالة جيدة ولا يوجد أي خطر يهدد عمل السد، وان ملاكات المشروع مستمرة بأعمال المراقبة والفحص اليومي لجميع منشأت السد وكل حسب اختصاصه".

ودعت الوزارة في بيانها "بعض وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من مصادرها الموثوقة لمنع تفشي الشائعة واثارة الرعب بين المواطنين .

يذكر أن إحدى القنوات الفضائية نشرت تقريرا يحمل الكثير من "المغالطات" ولا يمت بأي صلة إلى الواقع حيث اشار التقرير إلى أن هناك تاكل في سد حمرين قد ينذر بالخطر في انهيار السد، ونود أن نبين بأنه لاصحه تماما لمثل هذه الاخبار وان سد حمرين حاله حال بقية السدود في العراق بحالة ممتازة ويعمل بشكل امن"، وفقا لنص البيان.

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