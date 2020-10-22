2020/10/22 | 21:22 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة للعمل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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