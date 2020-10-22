الكاظمي: الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق

2020/10/22 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة للعمل.

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