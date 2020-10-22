وزير المالية: الدول الاوروبية تعد الورقة البيضاء برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي الشامل في العراق

2020/10/22 | 21:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، الخميس، 22 تشرين الأول، 2020، دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية للورقة البيضاء.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان: إن “علاوي أكد بعد مشاركته في جولة دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدد من دول أوربا، حصول الورقة البيضاء على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لاول مرة”.

واضاف البيان أن “التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازاً لوزارة المالية”، مبينا أن “المنظمات الدولية رأت بان العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها ازمتي كورونا وانخفاض اسعار النفط وان الورقة البيضاء تعد برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص وحماية الفئات الاكثر ضعفاً”.

واشار إلى أن “الدول الصناعية والمنظمات الدولية أعلنت دعمها لرؤية الحكومة العراقية في الاصلاح ليس فقط لدرء الازمات الحالية وانما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم”.

ولفت البيان إلى أنه “في وقتٍ سابق، أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي دعمها للورقة البيضاء التي تهدف الى إصلاح وتفعيل القطاع الخاص وتغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد، كما تسعى لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع معالجات علمية وحقيقية لرفع انتاج القطاع العام”.

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