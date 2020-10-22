وزير المالية ينتزع دعماً دولياً للورقة البيضاء

2020/10/22 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية للورقة البيضاء، وذلك خلال مشاركته في جولة رئيس الوزراء إلى عدد من دول أوربا.

وقال علاوي وفق بيان لوزارة المالية تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، إن "الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لاول مرة".

وبين، أن "التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازاً لوزارة المالية".

واضاف ان "المنظمات الدولية رأت بان العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها ازمتي كورونا وانخفاض اسعار النفط، وان الورقة البيضاء تعد برنامجاً طموحاً للاصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص وحماية الفئات الاكثر ضعفاً".

واشار إلى ان" الدول الصناعية والمنظمات الدولية أعلنت دعمها لرؤية الحكومة العراقية في الاصلاح ليس فقط لدرء الازمات الحالية وانما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي دعمها للورقة البيضاء التي تهدف الى إصلاح وتفعيل القطاع الخاص وتغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد، كما تسعى لاعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع معالجات علمية وحقيقية لرفع انتاج القطاع العام.

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