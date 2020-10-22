الأردن تسجل 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/22 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجل الأردن اليوم الخميس 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 481 فيما وصل عدد الإصابات إلى 46441 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 103، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.



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