2020/10/22 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



اعلن المشروع العربي عن استجابة امينه العام خميس الخنجر لمطالب أبناء قرى شمال المقدادية بنصب كاميرات امنية لحماية المنطقة.



وقال المشروع العربي أن الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر استجاب لنداء شيوخ ووجهاء قرى الهارونية ونهر الأمام وشوك الريم والعقود في شمال المقدادية بمحافظة ديالى، ووجّه بنصب كاميرات حرارية لرصد تحركات عصابات داعش الإرهابية […]

التدوينة الخنجر يستجيب لمطالب قرى شمال المقدادية بنصب كاميرات أمنية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخنجر يستجيب لمطالب قرى شمال المقدادية بنصب كاميرات أمنية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخنجر يستجيب لمطالب قرى شمال المقدادية بنصب كاميرات أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).