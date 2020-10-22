2020/10/22 | 21:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية تحبط عملية قتل يراد منها فتنة طائفية في قضاء سنجار في غربي محافظة نينوى.

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