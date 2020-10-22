بالتعاون مع الحشد.. العمليات المشتركة تعلن خطة لتأمين زيارة الإمام العسكري

2020/10/22 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، إشراف قيادة العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش على القطعات المسؤولة على تأمين زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

وقال المتحدث بإسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (22 تشرين الاول 2020)، إنه "كانت لقيادة العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش زيارة إلى قيادة عمليات سامراء".

واضاف، انه "جرى التخطيط والإشراف على القطعات المسؤولة عن تأمين زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلال توسيع القطعات بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي".

واوضح، أن "رئيس أركان الجيش وجه باتخاذ آلية للعمل مع قيادة عمليات سامراء والقيادات الأخرى".

ا.ح

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