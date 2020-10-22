لن أكون ملاكا - ابتهال الخطيب

2020/10/22 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابتهال_الخطيب تتوارد هذه الفترة أخبار عن مقتل نساء من مختلف أنحاء العالم العربي، نساء يواريهن التآمر العاداتي والتقاليدي، يختم قبورهن الصمت الذي “يستر الفضيحة”، وتضيع شواهد مدافنهن حماية لمرتكبي الجرائم، “الثائرين للشرف، المنقذين لاسم العائلة وسمعتها”.كل يوم اسم جديد، قصة جديدة، وجسد منتهك جديد، جسد تركته الحياة حتى قبل أن تتوقف أعضاؤه، حين غلف بألف غلاف من العيب والحرام، وحين ختمت كل حواسه بأختام ا ......





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