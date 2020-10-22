المجلس بعيون نوّابه: «وشهد شاهد من أهلها » - امال قرامي

2020/10/22 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي التي كان لها دور هامّ في تحديد ملامح هذه الصورة.



وبعد أن كان البرلمان يُعرّف بنسبته إلى الرئيس فيقال: «برلمان بن عليّ» أو بنسبته إلى نوّاب اكتفوا بمدح السياسات التي يصوغها بن عليّ «برلمان الوي ويoui-oui» صار المجلس يُتمثّل على أنّه فضاء للتدرّب على ممارسة «الديمقراطية» من خلال مناقشة المبادرات التشريعية وتحويلها إلى قوانين، ومساءلة الوزراء ومناقشة ما تقرّه رئاسة الحكومة من سياسات، وهو تمثّل يع ......





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