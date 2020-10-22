المحلاوي: القوات الأمنية وصلت إلى أقصى نقطة في شمال جزيرة كنعوص

2020/10/22 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت قيادة عمليات نينوى ، اليوم الخميس، ان العمليات الأمنية مازالت تتواصل لليوم الرابع على التوالي داخل جزيرة كنعوص بحثاً عن مخابئ ومضافات عصابات داعش الإرهابية.

وأوضح قائد عمليات نينوى اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "العمليات الأمنية مازالت تتواصل لليوم الرابع على التوالي داخل جزيرة كنعوص بحثا عن مخابئ ومضافات عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى ان "القوات الأمنية تمكنت هذا اليوم من الوصول إلى أقصى نقطة في القسم الشمالي للجزيرة، وتم خلال ذلك العثورعلى مضافة واحدة وعدد من المواضع الذي كان يتخندق بها الإرهابيون ".

واضاف أن "عمليات التجريف وإزالة الأشجار ماتزال مستمرة، وان الجهد الهندسي يسهم بفاعلية كبيرة بهذه العمليات، فضلا عن الجهد المدني الذي أسهم به المواطنون الذين طلبوا المشاركة في عملية تنظيف الجزيرة".

واشار الى ان "جزيرة كنعوص لم تعد كما كانت سابقا مأوى للإرهابيين، وان المواطنين أعربوا عن سرورهم لهذه العمليات الأمنية عبر الحفاوة والكرم والمساهمة بتقديم الخدمات الإدارية لإسناد القوات العسكرية".

واكد المحلاوي ان "العمليات الأمنية ستسمر خلال اليومين المقبلين بهدف تطهير جزيرة كنعوص وتجريفها بالكامل".

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