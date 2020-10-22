فرنسا تسجل اعلى حصيلة للاصابات بفايروس كورونا

2020/10/22 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 41622 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية تسجل لأول مرة منذ بدء التفشي.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفايروس في عموم البلاد إلى 999043.



كما أعلنت السلطات تسجيل 162 وفاة جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34210.

على صعيد متصل، وسعت السلطات الفرنسية، الخميس، إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة في "ما وراء البحار".



وقد حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكسفرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا على 38 منطقة فرنسية جديدة، بالإضافة إلى منطقة في ما وراء البحار.

وحذر في سياق إعلانه توسيع نطاق حظر التجول من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط شديد".



وتوقع كذلك أن يكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات "ارتفاعه".

وأوضح جان كاستيكس "في حال لم ننجح جماعيا في السيطرة على الوباء، سنواجه وضعاً مأسويا وسننظر في امكانية فرض إجراءات أقسى".

مع هذا القرار الجديد، سيسري حظر التجول هذا على نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، وذلك بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا.

وسيبدأ الحظر الجديد ليل الجمعة إلى السبت، وسيمتد لستة أسابيع.



ويعني ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الواقعة في المناطق المعنية عند الساعة التاسعة مساء.

وبعد موجة أولى أسفرت عن أكثر من 30 ألف وفاة في الربيع، تواجه فرنسا منذ بضعة أسابيع موجة وبائية ثانية.

وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفايروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في اعلى عدد منذ أيار/مايو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

وتتطلع الحكومة إلى إقرار قيود على التنقلات، والتجمعات أو على فتح مرافق ومنشآت حتى الاول من نيسان/ابريل 2021 على الأقل، ستشمل كامل الاراضي الوطنية أو جزءا منها وفقا للوضع الوبائي القائم.

PUKmedia وكالات

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