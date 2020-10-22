توقعات بانخفاض الحرارة الى العشرينيات وحالة مطرية قوية في هذا الموعد

2020/10/22 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى اجواء مشمسة مع بعض السحب العالية في مناطق وسط البلاد خلال للـ24 ساعة المقبلة، واحتمالية ان تتراجع درجات الحرارة لتنخفض الى العشرينيات بعد الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل، كما يتوقع ان تؤثر حالة مطرية قوية مصحوبة بموجة أمطار متوسطة الشدة وغزيرة احيانا خلال الشهر المقبل.

وقال الراصد الجوي، واثق السلامي، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 تشرين الأول 2020)، ان "حالة الطقس المتوقعة للـ 24 ساعة القادم، يستمر تأثير امتداد المرتفع الجوي شبه مداري ليكون الطقس في المناطق كافة مشمسا ماخلا بعض السحب العالية في مناطق وسط البلاد".

وأوضح، ان "درجات الحرارة العظمى مقاربة لما سجل هذا اليوم ومن المتوقع ان تسجل :

دهوك 29

الموصل 32

اربيل 31

السليمانية 30

كركوك 34

ديالى 36

صلاح الدين 35

الأنبار 34

بغداد 36

بابل 36

كربلاء 35

الديوانية 37

النجف 35

واسط 39

السماوة 37

ذي قار 38

ميسان 37

البصرة 37".

وبين، ان "مدى الرؤية من 15-25 كم في الاجواء الطبيعية"، مشيرا إلى ان "الرياح اجمالا شمالية غربية خفيفة السرعة في عموم المدن ماعدا مناطق من الفرات الأوسط والجنوب تكون فيها معتدلة بسرعة 25 كم".

وأضاف، ان "موعد شروق الشمس غدا في بغداد سيكون عند الساعة 06:14 ص اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة 05:19 م".

ملحق طقسي

الحرارة

تستمر درجات الحرارة الثلاثينية في اغلب مناطق البلاد ولايتوقع وجود انخفاض ملموس خلال الـ 10 ايام القادمة.



ولكن ستبدأ الحرارة بالتراجع عن معدلاتها العامة بعد الاسبوع الاول من تشرين الثاني المقبل وتنخفض الى العشرينيات .

الأمطار

لاتزال النماذج المعتبرة تلمح لاول حالة وسمية مع اطلالة الشهر القادم نتيجة لنزول منخفض (قطع) مصحوب بموجة امطار تطال معظم دول شرق المتوسط ومناطق من العراق.



وسنلاحظ ظهور كميات كبيرة من السحب في الاجواء خلال ذلك.



هذا التوقع يقبل التغيير وسنتابع التطورات يوما بيوم ونوافيكم باهم التغييرات ان حصلت.



ايضا يتوقع ان تؤثر علينا حالة مطرية قوية مصحوبة بموجة امطار متوسطة الشدة وغزيرة احيانا خلال الشهر القادم.(سنطلعكم على تفاصيلها لاحقا)، وفقا لما ذكره السلامي.

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